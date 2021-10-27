Володимир Остапчук, який є ведучим шоу" Співають всі "та" Маска", показав, як провів час під Михайла Шуфутинського.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним телеведучим, який знявся в шоу "Співають всі", а тепер зайнявся зйомками другого сезону проекту "Маска". Нещодавно зірка відсвяткував першу річницю весілля з Христиною Гірник, а тепер відправився до Туреччини, звідки записав кілька сторіс, показавши, кого там побачив.

"Сьогодні такий гість на святі, Я просто в шоці", - написав Володимир.

Як виявилося, виступав Михайло Шуфутинський. Він виконував пісню"Єврейський Кравець".

"Одна з улюблених пісень Христини", підписав сторіс Володимир і додав:

"Вечорі шансону".

Христина теж показала сторіс Володимира і його повідомлення в Директі.

"Роки волосся скосили, витерли моє пальто. Був один єврей і він сказав, що все проходить", - цитував слова пісні Христині Володимир.

Варто відзначити, що за концерти в Криму Михайло Шуфутинський потрапив в базу сайту "Миротворець".

Нагадаємо, дружина ведучого» Маски " Остапчука зачарувала пікантним виглядом в ботфортах і міні

А ще Politeka писала, що Остапчук покинув Україну після першого ефіру "Маска", залишивши дружину в Києві

Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука чесно відповіла на питання про майбутні пологи



