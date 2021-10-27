Володимир Остапчук, який є ведучим шоу" Співають всі "та" Маска", показав, як провів час під Михайла Шуфутинського.
Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним телеведучим, який знявся в шоу "Співають всі", а тепер зайнявся зйомками другого сезону проекту "Маска". Нещодавно зірка відсвяткував першу річницю весілля з Христиною Гірник, а тепер відправився до Туреччини, звідки записав кілька сторіс, показавши, кого там побачив.
"Сьогодні такий гість на святі, Я просто в шоці", - написав Володимир.
Як виявилося, виступав Михайло Шуфутинський. Він виконував пісню"Єврейський Кравець".
Рідкісне фото сім'ї Софії Ротару до трагедії спливло в мережі: "Шкода, що так рано пішов"
Зупинилося серце легендарного музиканта: рідкісна хвороба позбавила його можливості творити
Огневич відкрила сорочку і збентежила величезним малюнком на цікавому місці: "Вирішила зробити собі тату"
Мутований штам Дельта вже в Україні: названі міста і як будуть боротися
Українців чекають нові обмеження з 1 листопада: що під забороною
"Одна з улюблених пісень Христини", підписав сторіс Володимир і додав:
"Вечорі шансону".
Христина теж показала сторіс Володимира і його повідомлення в Директі.
"Роки волосся скосили, витерли моє пальто. Був один єврей і він сказав, що все проходить", - цитував слова пісні Христині Володимир.
Варто відзначити, що за концерти в Криму Михайло Шуфутинський потрапив в базу сайту "Миротворець".
Нагадаємо, дружина ведучого» Маски " Остапчука зачарувала пікантним виглядом в ботфортах і міні
А ще Politeka писала, що Остапчук покинув Україну після першого ефіру "Маска", залишивши дружину в Києві
Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука чесно відповіла на питання про майбутні пологи