Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік, показав, як виглядав в юності, вразивши трюками і танцями, на які здатні далеко не всі.

Діма Монатік з дитинства займався танцями, і в юні роки вже багато танцював у луцькій танцювальній брейк-данс команді, пише Politeka.net.

Артист був дуже талановитий і неодноразово брав участь у різних телевізійних шоу, паралельно він записував пісні і знімав кліпи.

Зараз співак дуже популярний, і крім творчої кар'єри, також активно веде свій Instagram. Зокрема, в новому пості Монатік опублікував кадри, зроблені за часів його юності. На кадрах співак танцює брейк-данс і виконує різні акробатичні трюки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Акробатика від MONATIKA. З дитинства любив літати. Всім продуктивного дня💪 🏽", - написав Діма Монатік.

За годину публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Аааай!! Хорошшшшш!!", " 😂 😂 😂 охх!!! Як круто!!!", "У мене спина заболіла вже тільки дивлячись на тебе🤣 🤣 🤣 ти🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "ось так кожен день роби, спина боліти не буде", " 👏 👏 👏 клас!!!", "Хароооооош! Діма топ!","Ось ти чумовий", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Монатік зворушливо привітав сина з днем народження, показавши особисті кадри

Також Politeka повідомляла, що дружина Монатіка з дітьми повернулася на батьківщину, здивувавши Нікітюк

А ще Politeka писала, що Монатік потрапив в халепу через невдалий образ