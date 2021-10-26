Хореограф Ілона Гвоздьова, яка перемогла на проекті "Танці з зірками" в п'ятому сезоні, де виступала з коміком Ігорем Ласточкіним, після танцю з Melovin і Лізою Русиною знову "пройшлася" по парі.
Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова в новому сезоні" Танців з зірками " активно почала коментувати виступи учасником шоу. Кілька випусків тому у Ілони виник конфлікт з Лізою Русиною і Melovin'ом, так як хореограф написала негативний відгук. Русина не стала мовчати і відповіла що" один раз виграти у шоу ще нічого не означає".
Після скандалу на "Танцях з зірками" вирішили, що в танці трьох Гвоздьова повинна станцювати з Лізою Русиною і Melovin'ом.
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Після танцю Melovin розповів, що було складно перейти з образ до співпраці. Для цього потрібні були зусилля.
Ілона теж вирішила висловитися в сторіс Instagram.
"Як же мені це набридло. Сьогодні я назавжди покінчу з історією цієї пари і моєю участю до неї, просто вже сил немає читати всю цю маячню! Ви дізнаєтеся мою правду за етоу тиждень", - написала Гвоздьова і додала багато негативних коментарів в свою сторону, які написали фанати пари Лізи Русиної і Melovin'а.
Після цього Ілона прокоментувала щоденник пари.
"Найлегше зробити з себе жертву. Раз потрапила в це шоу, не скаржся-йди і працюй. Щотижня показуй результат своєї пари", - написала Гвоздьова.
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