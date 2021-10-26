Відома українська телеведуча Катерина Осадча, яка багато років веде "Світське життя", вирішила показати на сімейних кадрах, як виглядає пізнє побачення з чоловіком вечорами.
Як відомо, у Катерини вже троє синів, найстарший, від першого шлюбу, вже випустився зі школи і відправився вчитися. Зараз зірка чергує догляд також за новонародженим сином і встигає зніматися в шоу.
Цього разу на сімейних фото телеведуча показала, як вона виглядає з чоловіком після довгого дня. Оскільки зараз у пари через зйомки в різних проектах не так багато вільного часу, вони не часто викладають спільні фото.
Пара вирішила відпочити ввечері вдома лише після того, як поклала дітей.
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"Дітей поклали, тепер у нас побачення" - коротко підписала кадри Катерина.
Катерина Осадча не так давно стала мамою вже втретє. Причому через два дні після народження сина зірка навіть вирушила на зйомки і взяла інтерв'ю. Від декретної відпустки Катерина відмовилася, проте успішно встигає привести фігуру в порядок.
За цей час зірка також знялася в безлічі фотосесій, встигла з'явитися на декількох заходах і навіть створила нову колекцію одягу з Андре Таном. Нещодавно фотограф показала, як Катерина вміє перетворюватися.
Раніше Politeka писала, що Осадчу у Світському житті замінили співачкою, яка боролася за поїздку на "Євробачення".
Нагадаємо, що відомий красунчик став новою заміною Осадчої на" Світському житті " після Могилевської та Зарицької.
A ще Politeka повідомляла, що молода співачка стала новою заміною Осадчої в" Світському житті " після Каменських і Могилевської.