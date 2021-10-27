Фаворит співачки Злати Огневич, що вилетів з "Холостячки 2", розкрив історію, яка у нього була з іншою відомою артисткою Тіною Кароль.

Так, 32-річний психолог з Києва Роман Свечкоренко, який покинув шоу в шостому випуску, розповів в "сторіз" в Instagram цікавий випадок з життя, передає Politeka.net. Виявляється, він знайомий з Тіною Кароль, більш того, у них є спільне фото.

Колишній фаворит Огневич в "нульових" пробував свої сили на телебаченні.

"Колись в далекому 2004-2005 році я був одним з учасників і ведучим програми "Панове нахали". Суть передачі полягала в тому, що ми ходили до відомих людей того часу і брали в них інтерв'ю. Ми, коротше, були попередниками Дудя, протоптували йому дорогу в майбутнє...", - поділився Свечкоренко.

Під час одного з таких "походів" він і познайомився з Кароль, коли її кар'єра тільки-тільки набирала обертів.

"В один зі знімальних днів ми приїхали брати інтерв'ю у фіналістів конкурсу "Ти - зірка", де вокалісти боролися за можливість поїхати на Євробачення... Однією з трьох фіналістів була тоді ще 19-річна Тіна, ну, а після самого спілкування ми й сфоткалися з нею. Якби я розумів, як я тоді виглядав, я б не стріляв очами", - зізнався Свечкоренко.

Відзначимо, Роман прийшов на проект, розійшовшись з дружиною, однак, як з'ясувала Огневич в останньому випуску, "забув" розлучитися офіційно. Співачка відправила хлопця додому, поставивши йому умову для повернення: тільки після того, як він остаточно оформить документи на розлучення.

Нагадаємо, Свечкоренко пояснив, чому не розповів Огневич правду про шлюб: "якби повернути час назад..."

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