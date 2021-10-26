Камалія Захур, дружина пакистанського мільярдера, показала, як близнючки-дівчатка виступили на міжнародному показі мод, порадувавши українців.

Як пише Politeka.net, Камалія Захур, яка перемогла Наа міжнародному конкурсі" Міс Світу", що проходив у Калінінграді. Зірка вийшла заміж за мільярдера з Пакистану Мохаммада Захура, від якого народила двох дітей - Арабеллу і Мірабеллу. Дівчатка вже радують своїми талантами, а в цей раз Камалія в Instagram вирішила показати, як малятка взяли участь в показі мод.

На відео дівчатка пройшлися по подіуму.

"Арабалла і Мірабелла моделі на міжнародному показі", - написала Камалія.

"Мої принцеси і юні моделі на міжнародному показі Junior Fashion Week 2021", - написала вже в пості Захур.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Розумнички", "красуні", "які симпотяжки", "ваші чудові принцеси", "наскільки великі дівчатка".

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