Камалія Захур, дружина пакистанського мільярдера, показала, як близнючки-дівчатка виступили на міжнародному показі мод, порадувавши українців.
Як пише Politeka.net, Камалія Захур, яка перемогла Наа міжнародному конкурсі" Міс Світу", що проходив у Калінінграді. Зірка вийшла заміж за мільярдера з Пакистану Мохаммада Захура, від якого народила двох дітей - Арабеллу і Мірабеллу. Дівчатка вже радують своїми талантами, а в цей раз Камалія в Instagram вирішила показати, як малятка взяли участь в показі мод.
На відео дівчатка пройшлися по подіуму.
"Арабалла і Мірабелла моделі на міжнародному показі", - написала Камалія.
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"Мої принцеси і юні моделі на міжнародному показі Junior Fashion Week 2021", - написала вже в пості Захур.
Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:
"Розумнички", "красуні", "які симпотяжки", "ваші чудові принцеси", "наскільки великі дівчатка".
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