Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, відпочила в Парижі, і вже в літаку, по поверненню додому, вирішила здивувати зовнішністю.

Переможниця популярного шоу стала відомою на всю країну, пише Politeka.net. Зараз Даша Ульянова веде програму на одному з музичних каналів, а також веде активну блогерську діяльність.

Кілька днів колишня гімнастка публікувала в своєму Instagram фото відпочинку в Парижі, а в новому сторіс показала свій політ додому, здивувавши зовнішністю.

Красуня присіла біля ілюмінатора, і закрила очі, трохи притиснувши голову, через що у неї з'явилося друге підборіддя.

"Друге підборіддя говорить само за себе, скільки я наїла. Головний показник хорошого вікенду - це коли прилетиш додому "після такого відпочинку, потрібен ще відпочинок", - написала Даша Ульянова.

В іншому кадрі зірка ТБ показала виступи артистів, де балерину підняли над головою.

"Після побаченого я знову вирішила худнути. Мене ось так складно буде підняти", - написала Ульянова.

Також красуня опублікувала пост про Париж.

"Мрії створені для того, щоб збуватися❤️", - написала ведуча.

Користувачі Мережі поділилися, які у них є бажання, і зробили компліменти Ульяновій.

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