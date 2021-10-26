Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, відпочила в Парижі, і вже в літаку, по поверненню додому, вирішила здивувати зовнішністю.
Переможниця популярного шоу стала відомою на всю країну, пише Politeka.net. Зараз Даша Ульянова веде програму на одному з музичних каналів, а також веде активну блогерську діяльність.
Кілька днів колишня гімнастка публікувала в своєму Instagram фото відпочинку в Парижі, а в новому сторіс показала свій політ додому, здивувавши зовнішністю.
Красуня присіла біля ілюмінатора, і закрила очі, трохи притиснувши голову, через що у неї з'явилося друге підборіддя.
"Друге підборіддя говорить само за себе, скільки я наїла. Головний показник хорошого вікенду - це коли прилетиш додому "після такого відпочинку, потрібен ще відпочинок", - написала Даша Ульянова.
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В іншому кадрі зірка ТБ показала виступи артистів, де балерину підняли над головою.
"Після побаченого я знову вирішила худнути. Мене ось так складно буде підняти", - написала Ульянова.
Також красуня опублікувала пост про Париж.
"Мрії створені для того, щоб збуватися❤️", - написала ведуча.
Користувачі Мережі поділилися, які у них є бажання, і зробили компліменти Ульяновій.
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