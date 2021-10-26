Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, здивувала зухвалим чином під час своєї вечірньої прогулянки в Парижі, куди вона поїхала відпочивати пару днів тому.

Кілька днів тому Даша розповіла, що виконує свою мрію і тому вона вперше відвідує Париж. Там дівчина активно проводить кожен день, відвідує музеї, ходить в ресторани і публікує багато фото.

На одному з кадрів Ульянова вирішила розохотити публіку кокетливим виглядом і вчинком. Дівчина під час вечірньої прогулянки в черговий раз хвалилася розтяжкою – задерла ногу вгору і показала фігуру у вдалому образі.

Чорні ботфорти і міні наряд змінили Дашу, що гуляє недалеко від Ейфелевої вежі. За словами Ульянової, вона дуже задоволена поїздкою.

Дівчина почала набирати популярність після того, як взяла участь у відомому проекті, героєм в якому був пілот Макс Михайлюк, нещодавно вона стала ведучою програми на одному з музичних телеканалів.

А акаунті Instagram зірка не перестає ділитися красивими фото. Зокрема, Даша Ульянова в недавньому пості з'явилася в стильному цибулі-косусі, джинсах і кросах, а завершили образ красиві аксесуари. У руці ж переможниця шоу несла пакет дорого бренду Dior.

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