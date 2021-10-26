Співачка Надя Дорофєєва, яка знову приступила до активних гастролях, влаштувала чуттєву фотосесію в чорній сукні з оригінальним дизайном.
Надя Дорофєєва активно знімається для нових фотосесій, часто розповідає про себе в Instagram і ділиться постановочними кадрами і нерідко дивує образами на своїх концертах. Цього разу співачка знялася для модного глянцю.
Щоб вразити шанувальників, Надя вибрала вельми інтригуючий образ-чорне плаття з оригінальним декольте, а сам наряд підняла на стегні, демонструючи форми.
"Красиво лежу на сторінках листопадового @vogue_ukraine" - коротко підписала Надя нові кадри.
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Користувачі поспішили відреагувати:
"Нереально красиво лежиш!😍 ; Жіночність-твоє все😍; краще за всіх; дуже красиво😍; вааау, це дуже прекрасно😍; буде новий журнал з тобою?)); Найкрасивіша🤍 🤍 🤍».
Раніше Дорофєєва розповіла, що іноді втомлюється бути радісною, але не бачить нічого поганого в тому, щоб відновитися, коли батарейка сідає. Співачка зізналася, що через славу змушена постійно себе контролювати.
"Той мікроскоп, під яким я завжди перебуваю, дозволяє вам багато про мене дізнатися. Але цей мікроскоп не завжди дозволяє мені сказати, зробити або якось виразити себе так, як я хочу. Такий контроль себе став моєю життєвою афірмацією і я завжди і скрізь намагаюся бачити хороше. Але іноді батарейка сідає і у мене не особливо виходить навіть просто намагатися», - зізналася Дорофєєва.
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