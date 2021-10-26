Ольга Мартиновська, яка є шеф-кухарем паризького ресторану і суддею шоу "Майстер Шеф", показала Малятко віру, розповівши цікаву новину українцям.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська перемогла в третьому сезоні"Майстер Шеф". Після цього зірка працює шеф-кухарем в Парижі, а потім її почали запрошувати в проект в якості судді. У 2016 році у Ольги з'явилася дочка Віра від чоловіка Івана Кобця. У 22020 році пара розлучилася. Не забуває Мартиновська і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На фото Оля обіймала дитину, посміхаючись на камері. Дівчинка трималася за маму, дивлячись кудись.

"Я щиро вірю, що студентам Академії вдасться підкорити кондитерський світ! І хочу їм у цьому допомогти

Однак однієї віри недостатньо, і всі ми це усвідомлюємо. Тому слід діяти

Я створюю єдину в Україні платформу для кондитерів, за допомогою якої Ви зможете розвивати свій бізнес", - написала Ольга.

Фанати відразу почали коментувати знімок:

"Прекрасне фото!Дівчата, ви красуні!", "Які ви красиві", "прекрасне фото, дівчатка", "дуже цікаво", "Здрастуйте", " Ви дуже сильно красиві. Так, цікаво все".

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