Сергій Лазановський, який переміг на талант-проекті "Голос країни", показав своїх батьків, які сьогодні святкують важливу дату.

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський є успішним співаком і переможцем на "Голосі країни". Зірка веде Instagram, де ділиться не тільки творчістю, а й особистими кадрами.

На фото був Сергій разом з батьками в церкві. У них була 30-та річниця шлюбу і пара вирішила відновити свої обіцянки.

"30 річниця шлюбу

Сьогодні відновили свої шлюбні обіцянки мої найкращі @lazanovska.ivanna @sergiilazanovskii

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Словами не передати, які це емоції бути присутнім на церемонії одруження батьків

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Рідні мої, живіть ще дуже багато років в парі

Ви моя гордість

У любові я виріс і завдяки вам можу транслювати її на сцені у своїй творчості

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P. S. Тепер ще", - написав Лазановський.

"Дуже крутий приклад", "вітаю", "найкращі привітання", "ще міцної любові і розуміння", "вітаю, щасливого сімейного життя батькам на багато літа".

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