Сергій Лазановський, який переміг на талант-проекті "Голос країни", показав своїх батьків, які сьогодні святкують важливу дату.
Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський є успішним співаком і переможцем на "Голосі країни". Зірка веде Instagram, де ділиться не тільки творчістю, а й особистими кадрами.
На фото був Сергій разом з батьками в церкві. У них була 30-та річниця шлюбу і пара вирішила відновити свої обіцянки.
"30 річниця шлюбу
Рідкісне фото сім'ї Софії Ротару до трагедії спливло в мережі: "Шкода, що так рано пішов"
У Раді готуються до скасування "літнього часу": зроблено важливу заяву
Тіна Кароль, солістка Go_A і Саніна в чорних нарядах влаштували модну сутичку: "Соромно дивитися!"
В Україні почнуть робити третю дозу вакцини: у МОЗ пояснили, кому її будуть колоти
Власова після вильоту з "Танців з зірками" розповіла правду, про яку мовчала: "Тепер я можу..."
Сьогодні відновили свої шлюбні обіцянки мої найкращі @lazanovska.ivanna @sergiilazanovskii
•
Словами не передати, які це емоції бути присутнім на церемонії одруження батьків
•
Рідні мої, живіть ще дуже багато років в парі
Ви моя гордість
У любові я виріс і завдяки вам можу транслювати її на сцені у своїй творчості
•
P. S. Тепер ще", - написав Лазановський.
"Дуже крутий приклад", "вітаю", "найкращі привітання", "ще міцної любові і розуміння", "вітаю, щасливого сімейного життя батькам на багато літа".
Нагадаємо, півроку після перемоги в "Голос країни", що сталося з Лазановським і де він зараз
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський в незвичайному образі розговорився про минулу ніч
А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський завів не на жарт відому ведучу, відео потрапило в мережу