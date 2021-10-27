Відома 52-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка поїхала зніматися у фільмі, взяла участь у новій трендовій зйомці і вибрала оригінальний наряд з вирізами.

Дженніфер Лопес в 52-річному віці може здивувати багатьох шанувальників своєю зовнішністю. Оскільки зірка виглядає помітно молодше свого віку і нерідко з'являється на публіці у відкритих нарядах, близькі Лопес звикли до її такого вигляду.

На новій фотосесії Дженніфер вдалося привернути увагу не тільки завдяки вдалому макіяжу і акуратною зачісці. Довге смарагдове плаття показало кращі сторони Дженніфер, а великі вирізи зробили акцент на талії.

Завдяки такому луку зірці вдалося показати, що навіть з мінімум прикрас їй буде чим здивувати шанувальників.

Як можна помітити, Дженніфер Лопес завжди вміла розбурхувати користувачів своїм умінням показувати бездоганний стиль і вельми сяючий вигляд, який доводить, наскільки багато вона тренується. Завдяки правильному догляду за собою 52-річна знаменитість може вразити.

Особливо Дженніфер дивує тим, що на її обличчі немає зморшок і плям, а шкіра все ще підтягнута і доглянута. І хоте Лопес запевняє, ніби не використовує ніяких уколів краси, деякі фанати в мережі їй не вірять.

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