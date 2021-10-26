Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, припинила на час свою концертну діяльність, з'явилася на публіці в модному костюмі.

Дженніфер зараз зайнята роботою над новим проектом, тому припинила оновлювати профіль в Instagram. На фан-акаунтах шанувальники демонструють кращі образи Лопес самі.

Нещодавно артистку помітили під час невеликої прогулянки, під час якої співачка покрасувалася модним сірим костюмом і босоніжками на тонкому каблуці. Проста зачіска і розслаблений вигляд надали 52-річної знаменитості природності.

"Яка розкішна жінка, не віриться🔥; спасибі за цей варіант лука😍; зірка вона завжди така❤️; я захоплена цією привабливістю, вона не йде, а ширяє; немов хмара; це майстерність, бути такою; у неї немає недоліків; Прекрасна мила, і діловий костюм", - пишуть шанувальники.

Раніше Дженніфер вирішила показати перші промо-кадри зі зйомок нового фільму, в якому тепер бере участь. Не так давно зірка оголосила про нову роботу, в якій збирається постати з нового боку.

Серйозний образ, без звичних коротких суконь і спокусливих костюмів чимало здивував шанувальників.

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