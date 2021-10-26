Ведучий розповів про своє кохання

Переможець шоу "Холостячка-1", гуморист з "Квартал 95" і ведучий заходів, Олександр Еллерт, показав людину, яку любить і захоплюється.

Олександр Еллерт знову зійшовся з Ксенією Мішиною після перерви у відносинах, повідомляє Politeka.net.

Зараз пара вирішила менше розповідати про свої стосунки в мережі.

У новому пості гуморист трохи здивував фото з іншою дівчиною - улюбленою дочкою, яку назвав "крашихою". В даному випадку молодіжне сленгове слово можна інтерпретувати, так, що дочка викликає у нього захоплення.

"Моя крашиха💛 @elina.ellert сказала, що такий підпис кринжово... ось і думайте, як це☺️", - написав комік.

За чотири години пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Підпис то гаразд! З курткою що?!", "Краш — це той, до кого ви відчуваєте романтичні почуття, але навіть думка про відносини з цією людиною здається чимось з області фантастики. Тому ваша дочка справедливо зловила кринж", " Куртка-намет просто топ💀 😹", "люблячий тато і розумниця дочка прекрасне взаєморозуміння приклад для інших батьків", - написали коментатори.

Зазначимо, Олександр Еллерт був двічі одружений. Від першого шлюбу у чоловіка є дочка, Еля. Комік підтримує дружні стосунки з дитиною.

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