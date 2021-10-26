Переможець шоу "Холостячка-1", гуморист з "Квартал 95" і ведучий заходів, Олександр Еллерт, показав людину, яку любить і захоплюється.
Олександр Еллерт знову зійшовся з Ксенією Мішиною після перерви у відносинах, повідомляє Politeka.net.
Зараз пара вирішила менше розповідати про свої стосунки в мережі.
У новому пості гуморист трохи здивував фото з іншою дівчиною - улюбленою дочкою, яку назвав "крашихою". В даному випадку молодіжне сленгове слово можна інтерпретувати, так, що дочка викликає у нього захоплення.
Рідкісне фото сім'ї Софії Ротару до трагедії спливло в мережі: "Шкода, що так рано пішов"
Зупинилося серце легендарного музиканта: рідкісна хвороба позбавила його можливості творити
Огневич відкрила сорочку і збентежила величезним малюнком на цікавому місці: "Вирішила зробити собі тату"
Головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко приголомшила поведінкою з учасниками шоу: "Давай, спокушай..."
Власова після вильоту з "Танців з зірками" розповіла правду, про яку мовчала: "Тепер я можу..."
"Моя крашиха💛 @elina.ellert сказала, що такий підпис кринжово... ось і думайте, як це☺️", - написав комік.
За чотири години пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.
"Підпис то гаразд! З курткою що?!", "Краш — це той, до кого ви відчуваєте романтичні почуття, але навіть думка про відносини з цією людиною здається чимось з області фантастики. Тому ваша дочка справедливо зловила кринж", " Куртка-намет просто топ💀 😹", "люблячий тато і розумниця дочка прекрасне взаєморозуміння приклад для інших батьків", - написали коментатори.
Зазначимо, Олександр Еллерт був двічі одружений. Від першого шлюбу у чоловіка є дочка, Еля. Комік підтримує дружні стосунки з дитиною.
Нагадаємо, екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак показав, чим зважився зайнятися з Еллертом
Як повідомляла Politeka, "холостячка" Мішина в розкішній сукні з камінням заінтригувала несподіваною зміною іміджу
Також Politeka писала, Мішина після повернення до Еллерта заговорила про токсичні установки