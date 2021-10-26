Телеведуча Катя Осадча, яка народила 19 серпня третього сина, показала, як насолоджується осінній погодою, а також розповіла про свою любов і задала питання фанатам.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча вийшла заміж за Юрія Горбунова в 2017 році. У зірки є син від перших стосунків-Ілля, а Юрію телеведуча народила двох синів - Івана і Данила. Катя вже повернулася до роботи, а також не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На фото Осадча позувала в білих штанях і куртці.

"Люблю осінь за гарне листя і затишні вечори, за яскраві фарби і навіть за дощові жовтневі дні. А за що ви любите осінь?",- написала Осадча.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Запах строкатого листя", " за фарби і затишок природи. Відразу в голові чай, теплий плед і домашні посиденьки", "Красиво", "Осінь подарувала мені моїх дітей)))восени найкрасивіше небо,Природа затихає, така душевність навколо".

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