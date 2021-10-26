Співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), яка поїхала жити і працювати в РФ, нещодавно вирушила на невеликий відпочинок після того, як презентувала пісню зі свого нового альбому.

Виконавиця поїхала на відпочинок відразу після презентації нової композиції, про яку тепер намагається всіляко нагадувати. Навіть у відпустці Кароліна записує короткі відео із записом пісні.

При цьому Кароліні вдалося вразити-вона станцювала на вулиці під свою композицію і заінтригувала зовнішністю. Незважаючи на погоду, вибрала Лорак коротенький топ з довгими рукавами, дуту салатову жилетку і обтягуючі лосини темного кольору в тон черевиками.

Щоб привернути увагу, Кароліна скинула жилетку і станцювала перед камерою під нову пісню, весело покрутившись перед камерою. Як можна помітити, зірка і у відпочинку знаходиться в хорошій формі.

Раніше Ані Лорак вирішила порадувати своїх численних шанувальників, розповівши в новому пості Instagram, що їм приготувала.

"З нетерпінням чекаю виходу альбому ❤️ а вже 27 жовтня зустрінемося в Пітері. Кращі пісні для вас! PS. Як думаєте, коли ми представимо новий альбом?⬇ ️ ",- відверто написала Лорак.

Пост зірка підкріпила знімками в безрозмірному пальто.

Нагадаємо, що Ані Лорак поділилася одкровенням, блищаючи в безрозмірному пальто

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