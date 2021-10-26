Український хореограф Влад Яма, суддя проекту "Танців з зірками", заінтригував своїх шанувальників цікавим кадром на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу "Танці з зірками", після чого став суддею цього проекту. Також зараз Яма веде шоу "Твій день".

На своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 545 тисячі фоловерів, Влад Яма регулярно публікує свіжий контент.

У новому пості він опублікував фото, на якому був зображений на тлі стіни з цікавим малюнком. Яма був одягнений в темний костюм, туфлі і водолазку.

"Дізналися?",- запитав хореограф.

Користувачі соцмережі не забарилися з відповідями.

"Влад, змахуєш на Яценюка", "так я дізналася Потапа", "звичайно впізнали свого улюбленця Влада", "Чудове фото", - пишуть в коментарях.

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