Герцоги Сассекські, британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, готові зробити все для того, щоб врятувати репутацію сина, Арчі, і врятувати його від насмішок.
Принц Гаррі і Меган Маркл склали королівські повноваження і вже тривалий час живуть в США. Пара піклується про свою репутацію, а також думає, як врятувати сина від насмішок. На думку подружжя, спадкоємцю загрожують глузування в школі через його титул. Про це повідомив Королівський біограф Ендрю Мортон в інтерв'ю Us Weekly, пише ok-magazine.ru.
Арчі міг стати графом Дамбартоном - це дуже почесний титул, проте Гаррі і Меган відмовилися від нього, адже вважають слово «dumb» (в перекладі «тупий») буде приводом для знущань у школі.
За словами біографа, такий вчинок подружжя лише доводить те, як вони трепетно ставляться до своєї репутації.
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Також Мортон згадав нещодавній випадок, коли його знайомий зв'язався з менеджментом герцогів, де одразу запитали: «А які фотографії ви будете використовувати?». І приятель біографа подумав: «Це все, що треба знати про Сассекських».
Ендрю Мортон вважає, що Меган Маркл і принц Гаррі дали зрозуміти - їм не потрібен титул для Арчі, адже син повинен зробити вибір самостійно.
Тим більше, поки принц Чарльз не на троні, у дітей Сассекських немає можливості отримати титули принца і принцеси, адже вони дістаються тільки дітям або онукам монарха.
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