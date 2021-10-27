Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), розповіла, як проплакала години півтори.
У популярної артистки дуже напружений графік, повідомляє Politeka.net. Концерти, зйомки в кліпах і різних телешоу, переїзди не проходять безслідно - все це відбилося на психоемоційному стані співачки.
"Весь недосип, завантаженість, втома після переїздів і все, що довго збиралося, в той день, – виплеснулися назовні. А я і не намагалася їх зупинити", - зізналася зірка, опублікувавши відео, де сильно плаче і розповідає про емоції.
"Години півтори плакала, так багато плакала... Так мені зараз легше стало тому, що я поплакала. Прямо це енергія, це те, що ти не можеш нікуди подіти, накопичена втома", - розповіла співачка.
Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"
Фіналістка "Співають всі", якій Могилевська дала важливу обіцянку, розкрила, що було потім: "Я засмучена"
Новий сезон "Майстер Шеф", бунт в Мережі набирає обертів: "Неможливо дивитися!"
Головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко приголомшила поведінкою з учасниками шоу: "Давай, спокушай..."
Вигнаний з "Холостячки" Роман Свечкоренко вибухнув злісною тирадою: "Мені до одного місця..."
У пості Каменських порадила всім приймати себе такими, як є.
"Хочу поділитися з вами важливим посланням - відкривайте свою душу, приймайте себе з усіма емоціями і проживайте їх, щоб прожити життя на повну", - написала артистка.
В кінці вона подякувала своїм шанувальникам за любов і підтримку, і вона це цінує, залишаючись чесною і душевною у творчості, постах і на відео.
Нагадаємо, Каменських в крихітному рожевому купальнику показала, наскільки пишні у неї форми
Як повідомляла Politeka, Каменських поскаржилася на важкі гастрольні будні, показавши реалії переїздів
Також Politeka писала, що Каменських дозволила розглянути себе ближче в обтягуючій сукні з незвичайним вирізом