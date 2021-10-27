Зірка розповіла, як їй було важко

Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), розповіла, як проплакала години півтори.

У популярної артистки дуже напружений графік, повідомляє Politeka.net. Концерти, зйомки в кліпах і різних телешоу, переїзди не проходять безслідно - все це відбилося на психоемоційному стані співачки.

"Весь недосип, завантаженість, втома після переїздів і все, що довго збиралося, в той день, – виплеснулися назовні. А я і не намагалася їх зупинити", - зізналася зірка, опублікувавши відео, де сильно плаче і розповідає про емоції.

"Години півтори плакала, так багато плакала... Так мені зараз легше стало тому, що я поплакала. Прямо це енергія, це те, що ти не можеш нікуди подіти, накопичена втома", - розповіла співачка.

У пості Каменських порадила всім приймати себе такими, як є.

"Хочу поділитися з вами важливим посланням - відкривайте свою душу, приймайте себе з усіма емоціями і проживайте їх, щоб прожити життя на повну", - написала артистка.

В кінці вона подякувала своїм шанувальникам за любов і підтримку, і вона це цінує, залишаючись чесною і душевною у творчості, постах і на відео.

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