Зірка розповіла, що тепер вона сама

Популярна модель і співачка 36-річна Даша Астаф'єва поділилася одкровенням про стосунки з блогером Олексієм Дурнєвим, яке деяких сильно здивувало.

Даша Астаф'єва будує кар'єру моделі і співачки, передає Politeka.net. Красуня привертає увагу чоловіків своїми сміливими знімками в мережі, багато хто неодноразово зізнавався, що мріє про таку дружину.

Довгий час зірка будувала стосунки з бізнесменом Артемом Кімом. Незважаючи на те, що чоловіка садили під домашній арешт, співачка завжди була з ним.

В одному з інтерв'ю артистка зізнавалася, що бізнесмен з першого дня знайомства з нею поводився гідно, і вони завжди дбали і підтримували один одного.

Однак у новому відео з Олексієм Дурнєвим Даша Астаф'єва зізналася, що вони з Артемом Кімом розлучилися.

"Я можу розповісти, що тепер красива самотня жінка. Ми з хлопцем залишилися друзями, як і всі нормальні люди», — розповіла співачка.

"Мій вихід! @da_astafieva-каву будеш?", "Дуже шкода 😢 але не варто розклеюватися - все буде😉", " Не родись вродливою, а родись щасливою! Шкода, але бажаю Даші знайти свою людину і стати щасливою мамою!", "Хто хоче дивитися на те, що вже всі бачили? 😢", - прокоментували новину користувачі Мережі.

Нагадаємо, Астаф'єва ефектно вигнулася в міні-сукні і показала, як схудла на тренуваннях

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в напівпрозорому боді заманила грайливим образом на природі

Також Politeka писала, що Астаф'єву в приспущеній сукні порівняли з Монікою Беллуччі