Популярна артистка Інна Білоконь, яка відома як "мама" Вєрки Сердючки заінтригувала фото з кільцем.

Як передає Politeka.net, Інна Білокінь є відомою артисткою. Вона отримала популярність під іншим сценічним псевдонімом, а саме Інни Адольфівни в образі мами Вєрки Сердючки. Вона завжди супроводжує артиста Андрія Данилка під час виступів.

Так, цього разу на сторінці Вєрки Сердючки опублікували нове фото. На знімку артистка Інна Білокінь показує кільце на безіменному пальці, чим інтригує шанувальників. Також, варто відзначити, що ззаду неї загадкова людина, яка показує і своє кільце.

"Увага! Фото-загадка. Питання: в чому ж загадка?",- заінтригувала фанатів Інна Білоконь.

Під фото шанувальники залишили декілька коментарів: "Скоро у всіх новинах країни: "Данилко одружився на мамі Вєрки Сердючки і виставив фото з кільцями в Instagram", "Кільця різні! І це не Данилко ззаду!", "Інна і Діма Волканов на гавайській вечірці. Алоха!", "Чому на фотографії три жіночі руки", "Інна і...?", "Одружилися? Гірко".

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