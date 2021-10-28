Катя Осадча, Леся Нікітюк, Наталія Могилевська, Ольга Полякова та інші висловили відомому українському дизайнеру Андре Тану, що про нього думають.
Як передає Politeka.net, Андре Тан (Андрій Тищенко) є відомим українським дизайнером. Ще з 11-ти років він почав відвідувати курси крою та шиття, а у віці 18-ти років вже відкрив свою торгову марку.
Так, цього разу Андре Тан опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, 26 жовтня дизайнер відсвяткував день народження, йому виповнилося 39 років. Зірки українського шоу-бізнесу залишили для нього привітання і написали, що про нього думають.
"Дорогий, вітаю тебе з Днем Народження! Бажаю творити і робити цей світ ще красивішим!",- привітала дизайнера Ольга Полякова.
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"З днем народження! Будь щасливий!",- написала Наталія Могилевська.
"З Днем народження! Ми знайомі так давно, але ти зовсім не змінився, тільки побудував величезний бізнес за цей час і продовжуєш багато працювати. Продовжуй в тому ж дусі", - побажала Катя Осадча.
"З Днем Народження, Маестро! Андре! Обожнюю і поважаю", - зізналася Леся Нікітюк.
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