Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно презентувала нову пісню з Михайлом Хомою, попрощалася з "королевою ночі" на сольному концерті, який традиційно провела 26-го жовтня.

Вчора ввечері, 26-го жовтня в Палаці спорту вже традиційно Оля Полякова разом з командою влаштував концерт шоу "Королева ночі". Однак даний концерт виявився останнім. Справа в тому, що Полякова вирішила попрощатися з форматом такого шоу.

Так, Оля Полякова вже втретє зібрала шанувальників 26 жовтня в Палаці спорту. Минулого року концерт довелося скасувати через карантин, тому цього року співачка надолужила згаяне.

Артистка разом з шанувальниками виконала свої найвідоміші хіти, а також влаштувала презентацію пісню з зірковим детективом шоу "Маска" DZIDZIO. Був присутній на шоу і ведучий телеканалу "Україна" Олексій Суханов.

"Хочу підвести риску і подякувати за ці три роки, ми добре попрацювали!"- сказала Полякова у відео.

Зазначимо, прощально виступ зірки було заплановано для того, щоб завершити цикл виступів у форматі «королеви ночі». Тепер Оля Полякова готується презентувати нову шоу-програму"доросла дівчинка".

Зазначимо, виконавиця щодня показує в Instagram, як проводить час вдома або на зйомках. Також артистка записує багато роликів у сценічних образах.

Цього разу вона вирішила звернутися до фанатів, щоб нагадати про її концерт і привернути більше уваги до себе. Проте настільки насичена і яскраво-виражена міміка не мало здивувала шанувальників.

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