Відомий співак і учасник шоу "Танці з зірками" Melovin (Костянтин Бочаров), який виступає на паркеті з Єлизаветою Русиною, відповів cвоїм ненависникам.
Як передає Politeka.net, Melovin (Костянтин Бочаров) Є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Зараз він є учасником шоу "Танці з зірками" разом зі своєю напарницею Єлизаветою Русиною.
Так, цього разу співак опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він лежить на дивані з келихом і сигаретою і в якийсь момент кидає іграшку в камеру, відповідаючи на питання дівчини за камерою.
"А що ти скажеш тим, хто вважає, що ти не гідний перемоги в "Танцях з зірками?",- запитала дівчина.
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"Ідіть на***", - зухвало відповів Melovin і кинув іграшку у формі серця в камеру.
Нагадаємо, наступний ефір шоу" Танці з зірками "відбудеться 21 жовтня на телеканалі"1+1".
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