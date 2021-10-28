Відповів на критику на свою адресу

Відомий співак і учасник шоу "Танці з зірками" Melovin (Костянтин Бочаров), який виступає на паркеті з Єлизаветою Русиною, відповів cвоїм ненависникам.

Як передає Politeka.net, Melovin (Костянтин Бочаров) Є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Зараз він є учасником шоу "Танці з зірками" разом зі своєю напарницею Єлизаветою Русиною.

Так, цього разу співак опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він лежить на дивані з келихом і сигаретою і в якийсь момент кидає іграшку в камеру, відповідаючи на питання дівчини за камерою.

"А що ти скажеш тим, хто вважає, що ти не гідний перемоги в "Танцях з зірками?",- запитала дівчина.

"Ідіть на***", - зухвало відповів Melovin і кинув іграшку у формі серця в камеру.

Нагадаємо, наступний ефір шоу" Танці з зірками "відбудеться 21 жовтня на телеканалі"1+1".

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