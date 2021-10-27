Зірка показала, хто їй допомагає відпочити

Суддя "Майстер Шеф", бренд-шеф Ольга Мартиновська показала, як розслабляється після напруженої роботи, при цьому вона засвітилася з чоловіком, якого тут же впізнали шанувальники.

Ольга Мартиновська перемогла в шоу "Майстер Шеф-3", де пізніше вирішила працювати в якості судді, повідомляє Politeka.net.

Крім роботи на телебаченні, у зірки є власний бізнес. Після напруженої роботи суддя шоу може дозволити собі розслабитися.

У своєму Instagram Ольга Мартиновська показала, де відпочиває, засвітивши міцні чоловічі руки.

"І вгадай де я? Чиї це руки", - написала суддя проекту.

Зірка ТБ лежала на кушетці, коли їй масажували спину, а потім проводили антицелюлітну терапію.

Як виявилося, зірка прийшла в салон краси до свого масажиста. Користувачі Мережі впізнали чоловічі руки і написали свою відповідь, яку в підсумку підтвердила Мартиновська: "Так, мій Сергій", - написала вона.

Пізніше бренд-шеф зізналася, що відпочинок у неї вийшов люкс: "І Сергій люкс", - додала вона.

Зазначимо, минулого року Ольга Мартиновська розлучилася зі своїм колегою Іваном Кобцем, який був її молодшим на п'ять років. У колишнього подружжя залишилася дочка Віра, яка народилася в 2016-му.

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