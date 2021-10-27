"Я знала, що це буде..."

Відома телеведуча Іванна Онуфрійчук з "Танців з зірками" влаштувала сімейне свято, проте не все пішло за планом.

Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою телеведучою та актрисою. Вона брала участь у зйомках безлічі творчих проектів і також, проявила себе як модель. Нещодавно стало відомо, що вона замінила місце Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Онуфрійчук показує торт, який підготувала для того, щоб привітати свою маму.

"Всім привіт! Сьогодні у мами День Народження і зараз о 00:01 я піду її вітати. Подивіться тільки, який нереальний торт! Наполеончик, уявляєте? Зараз покладу туди ці свічки та піду вітати!",- розкрила Іванна Онуфрійчук.

Після, вона зайшла в кімнату своєї мами та принесла торт, на якому горіли свічки.

Однак, не все пішло за планом, і торт трохи підгорів через свічки.

"Трошки спалили, трошки підгорів. Я знала, що це буде epic fail", - розповіла телеведуча.

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