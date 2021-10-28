Українська легендарна виконавиця Софія Ротару вразила зовнішністю в молодіжному образі, доповнивши аксесуаром у вигляді акуратною білого капелюшка.

Софія Ротару захоплює зовнішністю у свої 74 роки, передає Politeka.net. Багато чуток ходить про те, як артистці вдається зберігати молодість. У мережі говорять про численні пластичні операції, фотошопі і хорошого косметолога.

Сама ж виконавиця стверджує, що не виглядає на свій вік завдяки хорошій генетиці, а також здоровому способу життя.

Користувачі Мережі не втомлюються захоплюватися артисткою, не тільки зараз, але і згадуючи її архівні фото.

Так, в одному з фан-акаунті з'явився знімок співачки, зроблений ще у 2010 році для журналу "Viva". На той момент Софії Ротару було 62 роки, але виглядала вона значно молодше.

Зірка вибрала молодіжний образ з акцентом у вигляді акуратного білого капелюшка. Струнка співачка похвалилася гнучкістю, закинувши ноги на стіл.

"Доброго Ранку!

Щасливого Дня!



Нехай цей ранок принесе натхнення, щастя і Заряд ентузіазму на Весь День!⚡ ️ ",- написали автори поста.

Публікація швидко зібрала за сотню лайків.

"Красуня!", "Доброго ранку, Софію Михайлівно! Ви в прекрасному образі", " Супер👍👍👍👍👏👏👏👏🔥", "Талант і краса!🔥 🔥 🔥 ", "Відмінно", - написали користувачі Мережі.

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