У мережі оприлюднили архівне фото легендарної артистки Алли Пугачової, фанати не впізнали її.

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною артисткою. У мережі часто точаться суперечки з приводу її зовнішності, оскільки співачці вже 72 роки і вона вражає своїм моложавим виглядом.

Так, на одному з фан-акаунтів артистки опублікували архівне фото з молодості. На чорно-білому кадрі Алла Пугачова стоїть в натовпі людей в шикарній сукні.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Хто ця жінка?", "Супер", "Боже мій, яка красива!", "Мила красива просто ангел", "Алла приголомшливо виглядаєте. Так звичайно. Слова можна забути", "Дуже зворушлива і ніжна фотографія", "Що за незнайома жінка?", "Я думала це Валерія, на Аллу не схожа", "Це хто..? Навіщо ви виставляєте фото де вона сама на себе не схожа..? Вам схоже важливі коментарі, вірніше їх кількість.. Чим більше негативних - тим краще..так виходить?".

Раніше повідомлялося, омолоджену Пугачову не впізнали на святі екс-чоловіка Наташі Корольової: "А що це за дівчина?"

Також, екс-Домробітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"

Politeka розповідала, Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"