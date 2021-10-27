Європа готується до "Євробачення-2022", яке має відбутися наступного року - користувачі мережі розповіли, кого б обрали представляти Україну.

У 2021 році відбувся пісенний конкурс "Євробачення", на якому п'яте місце посіла українській гурт "Go_A", пише Politeka.net. Примітно, що конкурс відбувся незважаючи на пандемію, а в 2020-му через неї був перенесений.

Незважаючи на те, що пандемія триває і з'являються нові штами, все ж це не дає приводу не думати про конкурс.

В одній з Instagram-груп запропонували поміркувати, кого б глядачі відправили представляти Україну в 2022 році.

"Кого ви бачите представником України на Євробаченні-2022?",- написали автори поста.

За три години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі писали імена зірок, в тому числі вони назвали групи KAZKA з солісткою Олександрою Зарицькою, "THE HARDKISS" з Юлією Саніною, і співачок Настю Каменських (NK), Олю Полякову та Надю Дорофєєву.

"KAZKA ! Я б не сказала , що особисто мені вони дуже подобаються, але музика у них більш сучасна з нотками фольку, що дуже класифікує нашу країну👏", " хотілося б когось невідомого, але класного😂 🔥", " NK з україно-іспанською піснею🔥 🏆 🥇", "THE HARDKISS" 🇺 🇦 ми б там всю Європу порвали", "Полякову", "Дорофєєву 🔥".

Раніше Politeka писала, що солістка Go_A Павленко в незвичайному вбранні підкорила образом на "Міс Україна"

Нагадаємо, що солістка Go_A і Саніна в чорних нарядах влаштували модну сутичку

A ще Politeka повідомляла, що скандал навколо Нацвідбору на "Дитяче Євробачення" отримав продовження, хто представить Україну