Фіналістка одного із сезонів шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова знову станцювала на паркеті проєкту з Ольгою Харлан та Дмитром Дікусаром на "Вечорі тріо".

Як пише Politeka.net, гімнастка Анна Різатдінова брала участь у шоу "Танці з зірками" та танцювала із Олександром Прохоровим. Пара, яка була фаворитом для судді шоу Влада Ями, навіть дійшла до фіналу, однак перемога дісталася Ксенії Мішиній та Євгену Коту.

У новому сезоні проєкту Різатдінова знову повернулася на паркет. Спортсменка станцювала румбу із фехтувальницею Ольгою Харлан та Дмитром Дікусаром.

У своєму Instagram Анна розповіла про свої враження від виходу на паркет.

"Я вже не раз говорила вам, що я обожнюю все, що пов'язане з цим шоу! В якому б стані я не знаходилася, який би настрій у мене не був, танцювати я готова ЗАВЖДИ! Справді, якби не гімнастика, то це були б Бальні танці 💃🕺🏼

Не передати словами емоції, які ти проживаєш на паркеті. Порівняти можна лише з Олімпійськими іграми", - написала Різатдінова.

Зауважимо, що шанувальники шоу були в захваті від танцю тріо.

Рaніше Politeka писала, що Харлан довелося ділити Дікусара з екс-фавориткою Влада Ями: "Я б ніколи не могла подумати...".

Нагадаємо, що фаворитка Ями з "Танців з зірками" вразила божественною розтяжкою на тренуванні: "Я аж залипла".

A ще Politeka повідомляла, що улюблениця Влада Ями з "Танців з зірками" вразила гнучкістю під час тренування: "Круто і класно".