Актриса і екс- "Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу" Україна має талант", вирішила відпочити з подругою в закритому аквапарку і порадувала несподіваним відео з подругою.

Ксенія останнім часом показує в сторі більше ділові поїздки, кадри зі зйомок нового серіалу, а також не забуває хвалитися своїми нарядами для різних шоу. Оскільки у Мішиної дуже насичений графік, вона також рідко публікує нові фото з трендових фотосесій.

Нещодавно ж Ксенії вдалося заінтригувати невеликим роликом в аквапарку з гірками. Разом зі своєю подругою Мішина вирішила розважитися і відправилася на невеликий відпочинок.

На гірках з надувними колами вони повеселилися і показали, як катаються разом, спускаючись один за одним. Вибір купальників в одному кольорі виглядав досить гармонійно. Схоже, зірка не бажає показувати більше особистих історій, щоб не піднімати тему особистого життя.

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Раніше Ксенія Мішина ділиться не тільки інформацією про свою роботу, але і спостереженнями.

У новому пості зірка розповіла, що завжди вважала-для досягнення мети, потрібно вийти із зони комфорту, але одного разу вона вирішила сказати собі: "Стоп!".

У той непростий період Ксенія Мішина задалася питанням, чи знає вона свою зону комфорту. Актриса задумалася, як часто вона їсть те, що хоче, відпочиває, зустрічається з друзями, балує себе і так далі.

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