Відома співачка і модель Даша Астаф'єва, яка вже не раз брала участь в модних зйомках для найпопулярніших журналів країни, розбурхала серією фото в цікавій локації.

Відома артистка вирішила відправитися на черговий відпочинок і встигла влаштувати там цікаву фотосесію. Причому приміряла Даша відразу кілька розкішних образів, дизайнерські сукні та прикраси.

Як виявилося, найбільше Даша була захоплена саме локацією, де проходила зйомка:

"Дозволяю кликати мене "музейний експонат". Я офіційно і безповоротно без розуму від museumhotel 💔 з перших хвилин перебування, моє серце назавжди залишиться тут ... при всій стриманості щодо всіма улюблених місць, в цьому навіть я втратила дар мови!

Від щирого серця хочу подякувати прекрасному фотографу, який зумів передати всю атмосферу нашого кайфу muratguvenofficial і найголовнішого призвідника всіх моїх незабутніх вражень queen_margot_777», - написала Даша під постом.

Шанувальники також прокоментували пост зірки:

"Моя богиня 😍❤; як завжди ❤; ти прекрасна!!!; не, Ну Краса ж неймовірна 🖤; Вау; це як уві сні: заселяєшся в казковий готель, а тобі назустріч йде Даша Астаф'єва!».

Як відомо, майже всі фотосесії у Даші завжди виходять не тільки спокусливими, але і вельми художніми, де немає ні краплі вульгарності. І цей раз не став винятком.

Ще одна фотосесія проходила на озері Корольок.

Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.