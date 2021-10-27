Відома співачка і модель Даша Астаф'єва, яка вже не раз брала участь в модних зйомках для найпопулярніших журналів країни, розбурхала серією фото в цікавій локації.
Відома артистка вирішила відправитися на черговий відпочинок і встигла влаштувати там цікаву фотосесію. Причому приміряла Даша відразу кілька розкішних образів, дизайнерські сукні та прикраси.
Як виявилося, найбільше Даша була захоплена саме локацією, де проходила зйомка:
"Дозволяю кликати мене "музейний експонат". Я офіційно і безповоротно без розуму від museumhotel 💔 з перших хвилин перебування, моє серце назавжди залишиться тут ... при всій стриманості щодо всіма улюблених місць, в цьому навіть я втратила дар мови!
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Від щирого серця хочу подякувати прекрасному фотографу, який зумів передати всю атмосферу нашого кайфу muratguvenofficial і найголовнішого призвідника всіх моїх незабутніх вражень queen_margot_777», - написала Даша під постом.
Шанувальники також прокоментували пост зірки:
"Моя богиня 😍❤; як завжди ❤; ти прекрасна!!!; не, Ну Краса ж неймовірна 🖤; Вау; це як уві сні: заселяєшся в казковий готель, а тобі назустріч йде Даша Астаф'єва!».
Як відомо, майже всі фотосесії у Даші завжди виходять не тільки спокусливими, але і вельми художніми, де немає ні краплі вульгарності. І цей раз не став винятком.
Ще одна фотосесія проходила на озері Корольок.
Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.
Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.