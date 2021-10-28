Співак Дмитро Каднай, який є одним з лідерів шоу "Танці з зірками", проте не вийшов в останньому випуску через хворобу, похвалився своїм досягненням.
Як пише Politeka.net, Дмитро Каднай опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram.
Каднай встигає не тільки брати участь в "Танцях з зірками", де виступає в парі з Аліною Лі. Пара суверенно рухається до фіналу, радуючи шанувальників своїм прогресом. Однак в крайньому ефірі учасники не змогли виступити через те, що Дмитро підхопив COVID-19.
"Друзі! Вже встигли подивитися стендап серіал» Моя пташечка " від @auchanukraine? По-перше, саундтреком до серіалу стала наша пісня»Життям". По-друге, тривалість кожної серії всього 5 хвилин, а пригоди головних героїв Любомира і Даринки - та ще історія!"- написав він.
Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"
Зупинилося серце народного артиста України, деталі нещастя: "Маестро, вічний спокій"
"Мене відмажуть і я житиму за кордоном": перші слова мажора, який влаштував ДТП у Харкові
Дочка загиблого в ДТП водія звернулася за допомогою: "Прошу вас, об'явіться"
Українців чекають нові обмеження з 1 листопада: що під забороною
Користувачі Мережі похвалили улюбленого виконавця.
"Красунчик, Діма ти супер", відреагували користувачі Мережі.
Нагадаємо, фаворит "Танців з зірками" Каднай не вийшов на паркет, розкрився діагноз: "за тиждень не вилікувати"
Як повідомляла Politeka, Аліна Лі після травми Кадна на "Танцях з зірками" здивувала заявою: "Все наше життя..."
Також Politeka писала, що Каднай вразив майстерністю під пісню Кузьми: "Дуже сильно і глибоко..."