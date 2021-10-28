Співак Дмитро Каднай, який є одним з лідерів шоу "Танці з зірками", проте не вийшов в останньому випуску через хворобу, похвалився своїм досягненням.

Як пише Politeka.net, Дмитро Каднай опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram.

Каднай встигає не тільки брати участь в "Танцях з зірками", де виступає в парі з Аліною Лі. Пара суверенно рухається до фіналу, радуючи шанувальників своїм прогресом. Однак в крайньому ефірі учасники не змогли виступити через те, що Дмитро підхопив COVID-19.

"Друзі! Вже встигли подивитися стендап серіал» Моя пташечка " від @auchanukraine? По-перше, саундтреком до серіалу стала наша пісня»Життям". По-друге, тривалість кожної серії всього 5 хвилин, а пригоди головних героїв Любомира і Даринки - та ще історія!"- написав він.

Користувачі Мережі похвалили улюбленого виконавця.

"Красунчик, Діма ти супер", відреагували користувачі Мережі.

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