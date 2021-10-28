Український хореограф Влад Яма, суддя проекту "Танців з зірками", приголомшив яскравим перевтіленням – кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу" Танці з зірками", після чого став суддею цього проекту. Також зараз Яма веде шоу»Твій день". Крім того, частий гість різних шоу на українському телебаченні.
У новому пості Влад Яма поділився образом, в якому він блищав на проекті «Діти проти зірок».
"Було-було, але такого ще не було!", - написав артист.
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Хореограф зображував Божевільного капелюшника з казки про Алісу. Варто відзначити, гримері і костюмері постаралися на славу. Однак користувачі Мережі побачили й інші подібності.
"На Кіркорова схожий", - відреагували фоловери Влада Ями.
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