Це вже перебір

Телеведуча Катя Осадча, зірка "Світського життя", яка кілька місяців тому втретє стала мамою, викликала фурор свіжим фото.

38-річна Осадча, дружина шоумена Юрія Горбунова, зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому похвалилася яскравим осіннім образом і розкрила, про що мріє, передає Politeka.net.

Осадча позувала в довгому прямому пальто кольору капучино, туфельках з гострим носиком і стильному капелюшку. Красиво укладені на плечах локони і природний макіяж доповнили лук. На задньому тлі можна розглянути чорне авто.

"Сезон пальто і бажань телепортуватися в автомобілі в теплі краї) В Jaguar є всі найзручніші функції крім телепортації)", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Катя, ви шикарніше, ніж суперкар)🔥 🔥 🔥"

"Ой, мій син у своїй фантазії вже давним давно винайшов кнопку телепортації і користується нею "понарошку"😂 😂 👏 🔥"

"Я в захваті, ви неймовірна красуня❤️"

"А я б сказала, телепортація в минуле століття... Look в стилі 20-х років, тільки авто в дисонансі..."

"Катя не припиняє стібатися над українцями. Відписка"

Нагадаємо, Горбунов зайнявся з 2-місячним сином йогою: "як приємно дивитися..."

А ще Politeka повідомляла, Осадчу в "Світському житті" замінили зіркою-брюнеткою "1+1", перші фото в новій ролі: "як вам?"

Також Politeka писала, що Осадча зізналася, за що так любить осінь: яскраві кадри