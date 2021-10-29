Відома танцівниця і партнерка Дмитра Кадная на "Танцях з зірками" Аліна Лі показала, як весело відзначила свій день народження з подругами.

Як повідомляє Politeka.net, відома хореограф Аліна Лі, яка на шоу "Танці з зірками" стала партнеркою виконавця Дмитра Кадная, поділилася в своєму Instagram яскравим кадрами зі святкової вечірки. Виявилося, днями дівчина відзначила 20-річний ювілей і з цього приводу влаштувала гучну дівочу вечірку.

Судячи з фотографій, Аліна і її подруги здорово повеселилися, а іменинниця отримала гарний тортик зі свічками. Як видно, для святкової вечірки дівчина вибрала стильне смугасте мініплаття асиметричного крою, яке красиво підкреслило стрункі ноги і витончену талію. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж з незвичайними стрілками.

У підписі до публікації Лі подякувала всім, хто причетний до її вечірки: "Цей день був таким, яким я його собі уявляла, і навіть більше! Дівчата мої дорогі, спасибі кожній, ви і є свято. Спасибі всім і кожному! Щаслива, що ви є у мене. У моїх 20 роках життя". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото танцівниці, засинаючи її компліментами і привітаннями.

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