Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка відвідала світський захід зі своїми дітьми, показала простий і стильний образ на іншому модному вечорі і вразила красою.

Анджеліна досить довгий час не з'являлася на публіці, уникаючи питань про особисте життя і своєю сім'єю в цілому. Через скандальне розлучення з Бредом Піттом зірка також припинила давати інтерв'ю.

Зараз зірка тільки почала повертатися в світське суспільство і пару раз була присутня на важливих заходах, так як їздила у справах в інші країни і встигла знятися в супергеройському фільмі.

Зараз же шанувальники згадують кращі образи Джолі, в яких вона з'являлася на червоній доріжці. Чорно-біле вбрання з пишною спідницею і акуратним жакетом ідеально виглядало на фігурі Джолі:

"Не вистачає дітей поруч; вона сама як бездоганність, це талант; такий елегантний наряд; неймовірний вигляд💃; це просто приголомшливо, у неї талант бути кращою️❤️; дуже гарне вбрання; можна пишатися; Королева Світу!; Скільки в цьому любові і щастя! Я люблю її", - пишуть в мережі.

Шанувальники ж люблять звертати увагу на минулі образи Джолі, якими вона вражала на публіці. Навіть у скромній сукні артистка привертала увагу до себе завдяки видатній зовнішності і всього лише спущеним бретелькам.

Підкреслити красу актрисі досить просто-достатньо вибрати вдалий макіяж.

Нагадавши, Джолі в світлій максі-сукні пройшлася по червоній доріжці з прийомною дочкою.

Як повідомляла Politeka, Джолі вперше за кілька років влаштувала публічний вихід у світ з прийомною дочкою.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі знайшла заміну Бреду Пітту, з яким знову судиться.