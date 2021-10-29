Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка відвідала світський захід зі своїми дітьми, показала простий і стильний образ на іншому модному вечорі і вразила красою.
Анджеліна досить довгий час не з'являлася на публіці, уникаючи питань про особисте життя і своєю сім'єю в цілому. Через скандальне розлучення з Бредом Піттом зірка також припинила давати інтерв'ю.
Зараз зірка тільки почала повертатися в світське суспільство і пару раз була присутня на важливих заходах, так як їздила у справах в інші країни і встигла знятися в супергеройському фільмі.
Зараз же шанувальники згадують кращі образи Джолі, в яких вона з'являлася на червоній доріжці. Чорно-біле вбрання з пишною спідницею і акуратним жакетом ідеально виглядало на фігурі Джолі:
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"Не вистачає дітей поруч; вона сама як бездоганність, це талант; такий елегантний наряд; неймовірний вигляд💃; це просто приголомшливо, у неї талант бути кращою️❤️; дуже гарне вбрання; можна пишатися; Королева Світу!; Скільки в цьому любові і щастя! Я люблю її", - пишуть в мережі.
Шанувальники ж люблять звертати увагу на минулі образи Джолі, якими вона вражала на публіці. Навіть у скромній сукні артистка привертала увагу до себе завдяки видатній зовнішності і всього лише спущеним бретелькам.
Підкреслити красу актрисі досить просто-достатньо вибрати вдалий макіяж.
Нагадавши, Джолі в світлій максі-сукні пройшлася по червоній доріжці з прийомною дочкою.
Як повідомляла Politeka, Джолі вперше за кілька років влаштувала публічний вихід у світ з прийомною дочкою.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі знайшла заміну Бреду Пітту, з яким знову судиться.