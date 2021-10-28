Відома 52-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес звикла показувати на публіці не тільки стилньие вбрання і свою фігру, але ще і свого коханого, з яким знову разом.

Як відомо, через двадцять років Дженніфер Лопес відновила свої стосунки з нареченим, з яким збиралася зіграти весілля. Заручини були скасовані за кілька тижнів до самої церемонії.

Тепер же Дженніфер з Беном Аффлеком не приховує своїх відносин і часто з'являється на різних заходах. Хоча пара не розповідає про себе, вона часто гуляє на вулиці, влаштовує романтичні побачення в ресторанах і дивує парними образами.

Шанувальники реагують на відносини артистів по-різному:

"Їм йде бути щасливими; я не знаю, але єдине, що я знаю, це те, що вони члени королівської сім'ї; як два двадцятирічних тільки що закохалися; ну прямо Пітт і Джолі😂 😂; вони такі чуттєві🔥; він так в неї закоханий!; Кен і Барбі😍 😍; Немає слів🤎; яке миле любляче відео, Бен і джло ідеально підходять разом❤️; Я не можу це прийняти😭 🤧 🥰».

Дженніфер Лопес завжди вміла розбурхувати користувачів своїм умінням показувати бездоганний стиль і вельми сяючий вигляд, який доводить, наскільки багато вона тренується. Завдяки правильному догляду за собою 52-річна знаменитість може вразити.

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