Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес після презентації нового фільму свого коханого поїхала в інше місто, тепер шанувальники згадують кращі кадри з артисткою.

Зараз актриса практично не публікує ніяких фото, приділяючи всю увагу новим зйомкам. Тому фанати згадують, якою була Лопес у своїх фотосесіях. Однією з популярних залишається зйомка на пляжі.

Саме там Лопес позувала не тільки без макіяжу, але ще і без перук. Своє волосся у Дженніфер досить короткі і кучеряві. Їх зірка приховує, тому носить перуки. Лопес не раз розповідала, що у неї ціла кімната виділена для її змін іміджу.

У природному вигляді і простому вбранні вона показує себе не часто, тому фанати відразу оцінили даний лук:

«Хтось там, мабуть, доглядає за мною, тому що вони послали самого прекрасного ангела небес в моє життя👼🤍; прекрасна 😍; її не псує природність❤️; вона сама, як світло; Дуже красивий; Салют ❤️; Задоволена посмішка; ох яка гарненька».

Фанати в цілому часто публікують нові кадри, поки артистка зайнята на зйомках нової кінострічки. У тому числі і її останні Селфі, якими зірка ділилася у себе в сторіс.

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