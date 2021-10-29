Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова показала, як намагається схуднути навіть у відпустці, тому тренується вранці.
Молода блогерка Даша Квіткова зараз виховує з Микитою Добриніним тримісячного сина, якого вони назвали Левом. Пара вирушила на сімейний відпочинок, щоб побути разом і нібито дозволити собі перезавантажитися від домашньої суєти.
Однак, навіть під час відпочинку подружжя вирішило не забувати про свої тренування, тому Квіткова почала активно займатися і тепер дотримується спеціального харчування, щоб схуднути.
За час вагітності вона набрала майже тридцять кілограм, тому тепер всіляко намагається привести себе в порядок і постійно говорить про те, як бажає повернутися до колишніх параметрів.
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Також Даша Квіткова вирішила чесно показати, як проходив період відразу після народження сина. Як виявилося, дівчина часто ридала, записувала чоловікові повідомлення і ледь справлялася зі складнощами.
Але вже через три місяці Даша показала, як змінилося її життя, як вона тепер щаслива і наскільки комфортно їй у відпустці.
"Ділюся цим відео, щоб інші мами знали, що вони не одні🤍» - написала Квіткова.
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