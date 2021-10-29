Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова показала, як намагається схуднути навіть у відпустці, тому тренується вранці.

Молода блогерка Даша Квіткова зараз виховує з Микитою Добриніним тримісячного сина, якого вони назвали Левом. Пара вирушила на сімейний відпочинок, щоб побути разом і нібито дозволити собі перезавантажитися від домашньої суєти.

Однак, навіть під час відпочинку подружжя вирішило не забувати про свої тренування, тому Квіткова почала активно займатися і тепер дотримується спеціального харчування, щоб схуднути.

За час вагітності вона набрала майже тридцять кілограм, тому тепер всіляко намагається привести себе в порядок і постійно говорить про те, як бажає повернутися до колишніх параметрів.

Також Даша Квіткова вирішила чесно показати, як проходив період відразу після народження сина. Як виявилося, дівчина часто ридала, записувала чоловікові повідомлення і ледь справлялася зі складнощами.

Але вже через три місяці Даша показала, як змінилося її життя, як вона тепер щаслива і наскільки комфортно їй у відпустці.

"Ділюся цим відео, щоб інші мами знали, що вони не одні🤍» - написала Квіткова.

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