До суперфіналу "Танців з зірками" залишається 5 тижнів, і конкуренція стає все сильнішою. Користувачі в Мережі вирішують, хто крутіше виглядає на паркеті: солістка KAZKA Саша Зарицька або фехтувальниця Ольга Харлан.

На офіційній сторінці шоу в Instagram запропонували глядачам визначитися, хто із зірок гідний потрапити до фіналу, передає Politeka.net. Зокрема, неабияка боротьба розгорнулася між Зарицькою і Харлан.

"Чи зможе хто-небудь з дівчат дійти до фіналу? Ольга Харлан, справжня чемпіонка, яка мріє перемогти в шоу "Танці з зірками" проти Олександри Зарицької, яка зруйнувала всі стереотипи, і кожен раз доводить, що вона гідна місця у фіналі 🔥 А за кого ти в цьому батлі?", - йдеться в пості.

Користувачі кинулися коментувати. Варто відзначити цим двом знаменитостям вдалося розколоти українців на два табори. Деякі впевнені, що Харлан танцює більш майстерно, а Зарицька - більш чуттєво.

"Оля, звичайно"

"Я за Сашу ❤️🙌 вона чуттєва"

"У Олександри колосальний прогрес вийшов👏❤️ а Оля з початку круто, ідеально танцювала👏 🔥 моя думка"

"Я за Олю, але мені здається дівчаток просто зливають!!!"

"Дві топ🙌 🔥"

"Я за Ольгу Харлан. А так хочу, щоб і Ольга і Саша пройшли у фінал"

"Дуже хочу щоб була Саша у фіналі, яка вона молодець з кожним ефіром все краще і краще, вона заслуговує фіналу😍 Голосую за неї ❤️"

Раніше Politeka писала, що суддя "Танців з зірками" Яма збентежив Зарицьку, заговоривши про її "роман" з партнером: "користуючись нагодою..."

Нагадаємо, що Ольга Харлан вразила Дікусара особистим подарунком і не прогадала: "я бачила, як він загорівся"

A ще Politeka повідомляла, "повинен був покинути Меловін": рішення суддів "Танців з зірками" розчарувало українців, хто вилетів з шоу