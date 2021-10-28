Дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Марія, яка вже кілька років живе окремо від батьків, показала стильний образ для прогулянки містом.
Як пише Politeka.net, 18-річна Марія Кравець вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Олена сама запропонувала дочки такий варіант, так як було мало місця через народження близнючок. Марія захоплюється танцями, а також веде блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Маша опублікувала в соціальній мережі, дівчина була в пальто і кофті, а на плечі можна помітить бананку. Кравець гуляла в такому вигляді по вулиці, надівши білі навушники з гарнітурою. Невеликий макіяж доповнив образ дочки Олени з "Квартал 95". Маша легенько посміхнулася для фото.
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