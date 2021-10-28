Дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Марія, яка вже кілька років живе окремо від батьків, показала стильний образ для прогулянки містом.

Як пише Politeka.net, 18-річна Марія Кравець вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Олена сама запропонувала дочки такий варіант, так як було мало місця через народження близнючок. Марія захоплюється танцями, а також веде блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Маша опублікувала в соціальній мережі, дівчина була в пальто і кофті, а на плечі можна помітить бананку. Кравець гуляла в такому вигляді по вулиці, надівши білі навушники з гарнітурою. Невеликий макіяж доповнив образ дочки Олени з "Квартал 95". Маша легенько посміхнулася для фото.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацією, адже в сторіс немає таких інструментів.

Нагадаємо, 18-річна дочка Кравець з "Квартал 95" здалася в компанії загадкового красеня

А ще Politeka повідомляла, що Олена Кравець показала підрослих близнюків і розкрила їх суперздатність

Також Politeka писала, що Олена Кравець отримала нову роботу і похвалилася, де ще її побачать українці