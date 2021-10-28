Популярна співачка Тіна Кароль вразила оновленим виглядом на зйомках нового кліпу, який вже показала шанувальникам в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Тіна Кароль, яка 28 жовтня представила шанувальникам новий кліп і пісню "подвійний рай" з нового однойменного альбому, здивувала шанувальників ще й кардинальною зміною образу. На фан-сторінці в Instagram, присвяченій зірці, опублікували кадри з фотосесії, на яких вона з'явилася в іміджі з кліпу в дусі естетики двохтисячних.

На нових фотографіях Тіна відображена на знімальному майданчику, і просто вражає своїми позами і гнучкістю. Перед камерою зірка з'явилася у вузькому чорному комбінезоні з поясом і цікавими вирізами, який доповнила ще й нарукавниками, і чорними шпильками. Незвичайності образу додає і зачіска зірки - тут у неї пряме світле волосся з чубчиком, а на обличчі легкий макіяж з темною помадою.

У підписі до публікації написали: "1/2/3/4? За день до виходу платівки «подвійний рай» Тіна Кароль представляє її заголовний трек, кліп на який вже можна подивитися на YouTube". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото Кароль, засинаючи її компліментами.

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