Телеведуча Катя Осадча, яка народила 19 серпня третього сина, створила вдруге колекцію одягу разом з відомий українським дизайнером Андре Таном.

Телеведуча не стала сидіти вдома в декреті і пасивно відпочивати. Замість цього артистка приступила відразу до роботи і навіть встигла знову створити колекцію одягу разом з дизайнером Андре Таном.

"З сьогоднішнього дня, наша з Андре Таном затишна і неймовірно красива колекція, у всіх магазинах бренду, і на сайті. Який ваш улюблений образ?» - написала під серією фото Катерина Осадча.

Користувачі відреагували на перетворення Осадчої, що позує в модних нарядах:

"Вау😍; другий🔥Катюша-ви принадність👏; сподобалося все!!!😍 Колірна гамма моя улюблена!!!👏 ; Чудова колекція😍; неймовірна😍 ✨; красуня!; Приголомшливо!!!; Супер фотографії🔥; Красиво🔥; О, цікаво порахувати цей бренд в числах!; Третій шик, Катя! Добрий день!; Другий з сукнею😍 цікаво Який ваш улюблений образ?)); Біле плаття на останньому фото це просто любов❤️ воно неймовірно ніжне і красиве».

Раніше на сторінці програми "Світське життя" опублікували нові фото. Як відомо, на Програму в якості репортером замість Каті Осадчої, на деякі заходи запрошують різних зірок українського шоу-бізнесу.

Цього разу репортеркою стала Людмила Барбір, яка є відомою актрисою і телеведучою.

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