Телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, яка 19 серпня народила третього сина, показала себе в розкішній сукні, вихтив видом.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча вже кілька років одружена з Юрієм Горбуновим. У пари є два сини-Іван і Данило, якого зірка недавно народила. Також у Каті є старший син Ілля, якого телеведуча народила задовго до шлюбу з Юрієм. Незважаючи на те, що третій син у Осадчої з'явився зовсім недавно, зірка встигла повернутися до роботи і навіть їздила в перше відрядження. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Катя показала себе в сукні з вирізом, яке підкреслило форми зірки. Осадча стояла перед дзеркалом, показуючи свій вечірній образ фанатам.

"День студії. Світське життя за розкладом. Неділя. 18.30", - написала Осадча.

"Чекаєте?",- запитала Катя.

"Так" і "дуже", - запропонувала відповіді зірка під питанням.

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