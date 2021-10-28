Телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, яка 19 серпня народила третього сина, показала себе в розкішній сукні, вихтив видом.
Як пише Politeka.net, Катя Осадча вже кілька років одружена з Юрієм Горбуновим. У пари є два сини-Іван і Данило, якого зірка недавно народила. Також у Каті є старший син Ілля, якого телеведуча народила задовго до шлюбу з Юрієм. Незважаючи на те, що третій син у Осадчої з'явився зовсім недавно, зірка встигла повернутися до роботи і навіть їздила в перше відрядження. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Катя показала себе в сукні з вирізом, яке підкреслило форми зірки. Осадча стояла перед дзеркалом, показуючи свій вечірній образ фанатам.
"День студії. Світське життя за розкладом. Неділя. 18.30", - написала Осадча.
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"Чекаєте?",- запитала Катя.
"Так" і "дуже", - запропонувала відповіді зірка під питанням.
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