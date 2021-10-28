Ірина Демічева, дружина Дмитра Монатіка, який отримав Заслуженого артиста України, показала, як гуляла по ОАЕ, похвалившись образом.
Як пише Politeka.net, Ірина Монатік одружена з популярним артистом Дмитром Монатіком. У пари є два сини, а нещодавно співак отримав всеукраїнське визнання, адже Дмитра нагородили званням Заслуженого артиста України. Демічева разом з Монатіком відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Ірина була в червоній сукні. Зірка стояла перед дзеркалом, демонструючи свій образ. Як можна помітити, в місці, де знаходилася Демічева, скрізь були дзеркала. Ірина зазначила, що зараз знаходиться в Абу Дабі.
"У Задзеркаллі", - написала Ірина.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Неземна краса", "красива", "розкішна".
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