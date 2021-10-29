Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу" Холостячка", показала кадри зі спортзалу, де вона зазвичай тренується і приводить свою фігуру в порядок.

Після того, як популярна українська співачка Злата Огневич почала активно займатися спортом, на її офіційній сторінці в Instagram стали досить часто з'являтися фото і відео з тренувань. Цього разу в розділі Сторі артистка показала нові кадри.

Співачка вибрала для тренування костюм з малиновим відтінком і впевнено хвалилася не тільки фігурою, але ще і розтяжкою. Раніше зірка розповідала, як зазвичай проходять її будні.

"Починаю свій ранок з тренування в улюбленій студії👧 🏼 сніданок:🥑 краш з авокадо з цільнозерновими хлібцями, легкий салат з овочів із зеленню, білковий омлет на соєвому молоці, вітаміни: кальцій, В12, D3, омега 3-6-9 ( він же риб'ячий жир ) після тренування 🥤грейпфрутовий фреш.

Однозначно, спорт - це спосіб життя, енергія і рух! 🌟 👌 🏽 А ще-нові ідеї, так як мозок, насичений киснем, краще працює» - розповіла Злата про свої будні.

Нагадаємо, в минулому випуску шоу покинули відразу два учасники Вінченцо Дулепа і Роман Свечкоренко. Примітно, що останній може повернутися на проект після того, як розлучиться.

У новому епізоді Злата Огневич з кавалерами відправиться до Одеси. Про це зірка повідомила в своєму Instagram, підкріпивши кадром з ведучим шоу Григорієм Решетником.

Нагадаємо, що "холостячка" Огневич потрапила в незручну ситуацію через вчинок залицяльника

Як повідомляла Politeka, Свечкоренко відповів, яке відношення Огневич має до його розлучення

Також Politeka писала, що Огневич вийшла світ з відомим красенем з "Співають всі" , який скандалив з Приходько