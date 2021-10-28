Відомий виконавець, фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук разом з музикантами записали відеозвернення до фанатів.

Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець і соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук анонсував великий концерт в ізраїльському місті Тель-Авів. Відеозвернення музиканта і його групи опублікували на офіційній сторінці колективу в Instagram.

У ролику видно чотирьох чоловіків-музикантів і фронтмена групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Артист у відео звертається до своїх Ізраїльських шанувальників із запрошенням на концерт, який відбудеться напередодні нового року – 18 грудня.

"Ми знову зустрінемося з вами. Буде, як завжди, круто, голосно і драйвово. Тільки ще краще", - заявив Вакарчук у відеозверненні, а також видав подробиці майбутнього концерту.

"Ізраїль, ти готовий до зустрічі? Менш ніж через два місяці - 18 грудня – зустрічаємося в Тель-Авіві!",- йдеться у підписі до відео.

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