Відомий виконавець, фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук разом з музикантами записали відеозвернення до фанатів.
Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець і соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук анонсував великий концерт в ізраїльському місті Тель-Авів. Відеозвернення музиканта і його групи опублікували на офіційній сторінці колективу в Instagram.
У ролику видно чотирьох чоловіків-музикантів і фронтмена групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Артист у відео звертається до своїх Ізраїльських шанувальників із запрошенням на концерт, який відбудеться напередодні нового року – 18 грудня.
"Ми знову зустрінемося з вами. Буде, як завжди, круто, голосно і драйвово. Тільки ще краще", - заявив Вакарчук у відеозверненні, а також видав подробиці майбутнього концерту.
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"Ізраїль, ти готовий до зустрічі? Менш ніж через два місяці - 18 грудня – зустрічаємося в Тель-Авіві!",- йдеться у підписі до відео.
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