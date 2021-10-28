Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде програму " Хто зверху?"разом з Сергієм Притулою, потішила чесними кадрами зі свого тренування після невеликої перерви.

Телеведуча дивує кадрами з різних фотосесій, а також показує різні перетворення для роботи на шоу. Причому не боїться Нікітюк здатися забавною або незручною під час відео в гримерці.

Цього разу Нікітюк захотіла показати, як зазвичай проходять її тренування і як вона займається з тренером навіть незважаючи на те, що вона часто робить перерви. Як виявилося, Нікітюк вміє хорошу фігуру, але щоб вона залишалася такою і далі, треба багато трудиться.

"Короткий огляд тренування. Я пропустила два тижні ... танці, гулянки. Вмирала! А на відео повільно і легко. Прес пече двічі, як хороша аджика", - розповіла Нікітюк під серією кадрів.

Раніше телеведуча опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк в стильному вбранні в коричневих кольорах позує на тлі гарбузів. Варто відзначити, що у неї шикарні довгі ноги, які Нікітюк не упускає моменту показати.

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