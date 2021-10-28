Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", чесно відповіла на запитання фанатів і зізналася, що у неї насправді з Олександром Еллертом.

Останнім часом Ксенія розповідала виключно про роботу, про успіхи на зйомці і дивувала нарізками, зробленими під час роботи на шоу. Цього разу зірка вирішила традиційно влаштувати день відповідей на питання і не змогла пройти повз найпопулярніших.

Спочатку вона розповіла про можливе продовження серіалу, в якому зовсім недавно знімалася, а потім вже розбурхала заявою про те, що ж у неї насправді відбувається з Олександром Еллертом.

За весь час про розставання Мішина заявила лише раз у себе в Instagram, після цього ні спільних фото, ні відео в її профілі не було. Тим не менш, в мережі з'явилося багато кадрів з весілля друзів Мішиной, де вона була з Еллертом, а також з відпочинку і їх побачення на даху.

Зараз же Мішина знову заявила: "Дуже багато питань на цю тему, навіть більше всіх. Щоб прояснити точно. Ми не разом і нічого між нами немає. Ні, ми не зустрічаємося", - заявила зірка.

Раніше стало відомо, що вже першого числа відбудеться прем'єра нового сезону костюмованої драми " кріпосна. Бажана любов"» Відома актриса Ксенія Мішина на час приєдналася до зйомок і постала у вже добре всім відомому образі Лідії Шефер.

На фото артистка позувала з близьким другом і колегою Євгеном Котом. З ним Мішина танцювала і перемогла на паркеті, а також тепер стала суддями в новому сезоні шоу.

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